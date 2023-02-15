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НовостиОбщество15 февраля 2023 8:01

Под Волгоградом нашли партию опасного куриного мяса и колбасы

ООО «Компания-поставка» наказали за нарушение закона
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Под Волгоградом нашли партию опасного куриного мяса и колбасы

Под Волгоградом нашли партию опасного куриного мяса и колбасы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты Россельхознадзора во время мониторинга системы «Меркурий» обнаружили партию опасного мяса. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального надзорного ведомства, городищенская ООО «Компания-поставка» ввели в оборот порядка 47 килограммов куриных крыльев и колбасы без указания происхождения товара.

Предприятие нарушило требования закона о ветеринарии, а также техрегламент о безопасности продукции.

- По факту установленного уполномоченному лицу предприятия регистрация в ФГИС «Меркурий» приостановлена. Направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено впредь осуществлять свои действия в соответствии с законодательством, - уточнили в ведомстве.