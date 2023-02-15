Под Волгоградом ремонтные подразделения ЮВО устроили полевой выход

Военнослужащие отработали нормативы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области бойцы, отвечающие за комплектование и ремонт военной техники, провели полевой сбор по повышению уровня профессиональной подготовки. Военные отработали как теорию, так и навыки в поле, сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе Южно-военного округа (ЮВО).

Особое внимание военные уделили соблюдению очередности работ, техники безопасности и знанию на зубок характеристик машин. В теоретической части проверили знания бойцов, а на практике отработали электросварочные и слесарно-механические, монтажные и демонтажные работы. Выполнили и нормативы по буксировке «поврежденных» машин, замене колес, траков и шасси, а также установке батареи. Практиковались в этом на время.