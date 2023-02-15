В Волгоградской области подростки 14 и 17 лет попали под колеса машин

Юных пешеходов госпитализировали в больницы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгоградской области 14 февраля подростки 14 и 17 лет попали под машины, когда переходили проезжую часть. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, утром в Госпитомнике 43-летний водитель «Хендэ Акцент» сбил 17-летнего местного жителя. Как выяснили инспекторы, пострадавший решил перебежать дорогу в неположенном месте, хотя пешеходный переход был рядом. Как итог – набравший скорость водитель не успел затормозить.

Вечером в Михайловке 14-летняя школьница попала под колеса «Шкоды Октавии». Девочка тоже решила перейти дорогу на улице Украинской в неустановленном месте.

- В результате ДТП пешеходы с травмами доставлены в медицинское учреждение, - уточнили в областном главке МВД.