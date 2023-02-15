В Волгоградской области нашли загрязненное микробами мясо

Волгоградцам рекомендуют покупать мясо в организованных местах торговли Фото: Олег ЗОЛОТО

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области в 2022 году проверил 800 проб мяса. Продукцию исследовали на соответствие Требованиям техрегламентов Таможенного союза. По ряду показателей волгоградское мясо оказалось безвредным, в частности оно без ГМО. Однако в некоторых пробах нашли микробы. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Роспотребнадзоре, показатель микробиологической загрязненности мясной продукции составляет 3,6%. В 2021 году он был 5%.

- По пробам, не соответствующим установленным требованиям, приняты меры в соответствии с действующим законодательством, - отметили в ведомстве.

В течение 2022 года юридических лиц за некачественное мясо оштрафовали на 50 тысяч рублей. Чтобы не купить опасную продукцию, волгоградцам рекомендуют приобретать мясо в магазинах, на торговых базах и официальных торговых точках. Упаковка фасованного продукта должна быть герметичной.