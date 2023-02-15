В Волгоградской области стало просто найти работу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Рынок труда в Волгоградской области испытывает дефицит кадров. Работодателям не хватает новых сотрудников, в то же время волгоградцам стало проще найти работу из-за отсутствия конкуренции. В регионе на одну вакансию приходится 4,2 резюме, рассказали сайту volgograd.kp.ru аналитики портала hh.ru.

Нормой считается 5-6 резюме на одну вакансию, если больше, то тогда на рынке труда избыток кадров, если меньше, то дефицит.

Острая нехватка в области рабочего персонала и людей в сфере банков, инвестиций и лизинга - на одну вакансию приходится в среднем меньше одного резюме. Практически нет конкуренции среди соискателей работы в медицине и фармацевтике (1,1 резюме), строительстве и недвижимости (1,1), автобизнесе (1,2), продажах (1,6), инсталляции и сервисе (1,7), транспорте и логистике (1,8). При этом не сообщается, какая предлагается зарплата, возможно, дефицит из-за низкой оплаты. Есть и те сферы в Волгоградской области, где сохраняется высокая конкуренция за рабочее место. В юриспруденции на одну вакансию приходится 7,6 резюме, среди начинающих специалистов и студентов – 6,6 резюме.

Специалисты отмечают, что рынок труда меняется под воздействием трансформации экономики, перераспределении цепочек поставок и ориентация на импортозамещение. Уже давно существует дефицит рабочих и «айтишников».

- Также широко востребованы работники сферы транспорта и специалисты по международной логистике, прежде всего, со знанием китайского языка и умеющие работать в условиях параллельного импорта, - рассказала главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.