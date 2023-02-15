Под Волгоградом умер 33-летний врач-терапевт Рамиль Магамедов

Фото: Урюпинская ЦРБ.

В городе Урюпинске Волгоградской области умер 33-летний врач-терапевт Рамиль Магамедов. Сердце молодого, талантливого медика перестало биться 12 февраля. Причины его скоропостижной смерти выясняются. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Урюпинской ЦРБ, Рамиль Магамедов учился в Уральском медицинском университете по специальности «лечебное дело». В 2019 году он устроился в больницу и уже через год спасал больных ковидом пациентов.

- В 2020 году, с первых дней пандемии COVID-19, одним из первых оказывал помощь пациентам с коронавирусной инфекцией в качестве врача-инфекциониста, - рассказали коллеги.

Рамиль Магамедов был очень предан любимому делу. Он был профессионалом, оказывал помощь и поддержку пациентам даже внерабочее время. О мужчине вспоминают как об отзывчивом, милосердном человеке, который посвятил себя служению людям и спасению их жизней.

- Это большая утрата для всех, мы выражаем искренние соболезнования родным и близким. Светлая и добрая память о нем всегда будет в наших сердцах! – выразили соболезнования друзья и коллеги погибшего.