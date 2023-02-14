Асфальта не будет: волгоградский чиновник послал селян за деньгами на ремонт дороги в Москву

Хуторянки пока останутся без асфальта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Авиловского сельского поселения Иловлинского района Павел Ураков категорически отказался приводить в порядок дороги в хуторе Тары. Селянам не помогло ни обращение в Народный фронт, ни реакция следственного комитета. О безуспешных попытках достучаться до чиновника сайту volgograd.kp.ru сообщили в НФ по Волгоградской области.

Как рассказала во время очередного стрима Народного фронта жительница хутора Тары, встреча селян с Павлом Ураковым после выпуска программы состоялась, но не увенчалась успехом.

- Девчонки, асфальта не будет, - ответил Ураков селянам на вопрос будет ли новая дорога и стоит ли писать в Москву. - Пишите, конечно, и просите денег.

Врач Дмитрий Омутных, взявший на контроль этот вопрос, пообещал наведаться в хутор весной.

Напомним, что в конце января жители хутора Тары пожаловались, что буквально отрезаны от внешнего мира, а чиновники заявляют, что средств на дорогу нет. Все деньги ушли сначала на лечение ковида, затем на СВО. Это видео посмотрели в следственном комитете и организовали процессуальную проверку.