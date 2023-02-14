В двух районах Волгограда 15 февраля отключат свет Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В среду, 15 февраля, жителям двух районов Волгограда останутся без света. Специалисты проведут профилактические работы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ПАО «Россети Юг», электричество на ведь день отключат в Советском районе и на несколько часов в Ворошиловском.

В южной части города-героя электричества не будет с 9.00 до 13.00 на улицах Миргородская (148а, 126, 132, 132а, 133), Восточная (4-14, 10а, 10б, 12/1, 16, 16а, 22, 22а/1, 8а, 7, 9а, 15, 15а, 17, 23, 25, 28, 29, 37), Саранская (107/2,107/3,107/4, 108, 104, 124/2, 124/4, 121, 123, 123а, 122/1, 122/2, 103, 103/2, 98, 100, 101/2), Барнаульская (47, 390), переулке Елецком (196, 574, 574а, 132, 126/2, 126а, 613, 614, 615, 612, 616а, 617, 124/1). В Советском районе свет отключат на Тулака (3, 5).

Жителей просят с пониманием отнестись к плановым отключениям электроэнергии.