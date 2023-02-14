В Волгограде поймали 16-летнего закладчика наркотиков

Следователи возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде завели уголовное дело на 16-летнего подростка. Он подозревается в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

По данным следствия, подросток в январе нашел в интернете объявление о легком заработке. В переписке ему предложили заниматься раскладкой наркотиков в Волгоградской области. Ему отправляли информацию о местах, где находятся тайники с оптовыми партиями запрещенных средств.

- Подозреваемый, согласно отведенной роли, должен был заниматься изготовлением тайников с наркотическим средством, с последующим их фотографированием и указанием конкретных координат, - отметили в следкоме.

31 января юноша получил забрал с тайников наркотики, которые нужно было отвезти в Михайловку. Его задержали перед отправлением на автовокзале в Волгограде. Следователи регионального СУ СКР устанавливают все обстоятельства покушения на сбыт наркотиков.