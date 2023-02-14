В Волгограде двое мужчин пытались отсудить у страховой 2,5 млн за ложный угон авто

Прокуратура добилась справедливого приговора. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

14 февраля Ворошиловский райсуд Волгограда вынес приговоры двух сообщникам, обвиненным в мошенничестве в сфере автострахования и кражу. Мужчины пытались провернуть криминальное дело, чтобы заработать легкие деньги. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, в 2019 году волгоградцы купили дорогую иномарку и продали ее в Таждикистане. Затем они взяли напрокат машину аналогичной марки, поставили дубликаты старых номеров и некоторое время перемещались на территории Московской области.

- Одни из осужденных оставил автомобиль на стоянке, откуда транспортное средство было якобы похищено сообщником. В дальнейшем фигуранты уголовного дела обратились в страховую компанию с заявлением о возмещении убытков по КАСКО на сумму порядка 2,5 млн рублей, - уточнили в прокуратуре.

Одному мужчине дали 11 лет колонии общего режима, второму – 8 лет. Также один из осужденных обязан выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.