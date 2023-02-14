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НовостиОбщество14 февраля 2023 12:44

Сладости и письма отправили бойцам СВО к 23 февраля из Волгоградской области

Акцию «Тепло из дома» приурочили ко Дню защитника Отечества
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Подарки в празднику отправляют бойцам. Фото: Волгоградская облдума

Подарки в празднику отправляют бойцам. Фото: Волгоградская облдума

Новая партия гуманитарной помощи военным из Волгоградской области отправилась в зону проведения СВО. Теплые вещи, консервы, сухофрукты, сладости, а также письма и открытки с теплыми словами от волгоградских школьников должны стать подарками ко Дню защитника Отечества в рамках акции «Тепло из дома». Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе администрации области.

По информации Волгоградской областной Думы, главным пунктом сбора подарков для бойцов стал стадион «Волгоград-Арена», там же проходит и упаковка посылок. В ближайшие дни на Донбасс из Волгограда пойдут колонны фур с грузом, который напомнит бойцам о доме и станет приятным сюрпризом защитникам Родины к празднику.