15 февраля в Волгоградской области обещают снег и гололед на дорогах

В Волгограде в среду снова ожидается снег. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В среду, 15 февраля, в Волгоградской области снова ожидается снегопад. Правда, не такой сильный, как в последние дни. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики регионального Гидрометцентра, ночью и утром в отдельных районах будут небольшие осадки. В Волгограде тоже прогнозируют снег. Из-за перепадов температур на трассах образуется гололедица, поэтому водителям стоит быть аккуратными во время движения, не нарушать скоростной режим.

В ночь на среду температура опустится ночью -4...-9 градусов, днем до -1...-6 градусов. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. В областном центре будет немного потеплее – днем обещают -2...-4 градуса.