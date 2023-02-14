В Волгограде в снегопад автомобилисты устроили серию ДТП на перекрестках – видео

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде 14 февраля движение на дорогах осложнилось из-за снегопада. Фиксируются мелкие ДТП без пострадавших из-за неаккуратности некоторых водителей. Днем во вторник в течение двух часов произошли две аварии на перекрестках после проезда на красный свет. Происшествия, которые попали на камеры видеонаблюдения, случились на пересечении проспекта Жукова и улицы Хорошева в Дзержинском районе, а также проспекта Университетского и улицы Карагандинской в Советском районе. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Госавтоинспекция напоминает водителям, что проезд на запрещающий сигнал светофора является аварийно-опасным нарушением и приводит к ДТП. За проезд на запрещающий сигнал светофора грозит штраф 1000 рублей, - отметили в региональной полиции.

Если водитель не в первый раз проезжает на красный свет, то ему грозит штраф в 5000 рублей или лишение прав на полгода.

Напомним, из-за снегопада, начавшегося в Волгограде ночью во вторник, на дороги вышло около 70 единиц спецтехники. Утром 14 февраля на магистралях областного центра образовались 8-балльные пробки. Госавтоинспекция напомнила водителям о необходимости соблюдать скорость и дистанцию на трассах, которые заметает снегом. При этом сегодня на юге региона уже произошла авария с внедорожниками и двумя фурами, в которой погиб человек.