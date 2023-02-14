Бочаров принял участие в заседании НАК по защите от терактов

В регионе особое внимание уделяют безопасности. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 14 февраля по видеоселектору принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета (НАК), которое провел директор ФСБ Александр Бортников. На повестке были вопросы усиления антитеррористической защищенности и профилактики среди населения, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

Накануне администрация Волжского из-за опасности терактов с использованием беспилотников распространила правила поведения для жителей региона при их обнаружении. Так, увидев беспилотное воздушное судно, нужно срочно передать точную информацию о месте и времени, а также количестве таких объектов по телефону 102 в полицию, ФСБ, ЕДДС - 112.

При этом волгоградцам нужно покинуть опасную зону либо укрыться от прямой видимости в тени зданий и деревьев, предупредив об опасности окружающих. Самим сбить или повредить беспилотник не стоит и пытаться. Также после звонка нужно отключить мобильник, радио- и GPS устройства.