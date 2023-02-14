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НовостиОбщество14 февраля 2023 10:00

В Михайловской ЦРБ уволили главврача Андрея Калмыкова

В больнице Волгоградской области сменится руководитель
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Андрей Калмыков. Фото: Михайловская ЦРБ

Андрей Калмыков. Фото: Михайловская ЦРБ

В Михайловской ЦРБ уволили главврача Андрея Калмыкова. Он сам написал заявление, так как решил уйти на другую работу, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Главный врач Михайловской ЦРБ уволен по собственному желанию в связи с переходом на другое место работы, - рассказали в облздраве.

Андрей Калмыков – выпускник Волгоградской медакадемии. Специализируется на сердечно-сосудистой хирургии, имеет высшую категорию. До прихода в Михайловскую ЦРБ работал в больнице СМП №25 Волгограда, заведовал операционным блоком.