В Волгограде «Концессии водоснабжения» заплатят штраф за двойное нарушение

Компания тянула с договорами. Фото: Татьяна ГАЙДУКОВА

Волгоградские суды различных инстанций поддержали решение регионального УФАС по нарушениям ООО «Концессии водоснабжения». С 2019 года организация не могла заключить прямые договоры подключения водоснабжения с несколькими юрлицами. Неоднократные обращения и предоставление документов не дали результатов. Теперь компании грозит крупный оборотный штраф, сообщили volgograd.kp.ru в региональном антимонопольном ведомстве.

УФАС выдало предупреждение, однако, его концессионер проигнорировал, после чего было возбуждено дело о нарушении закона о защите конкуренции. Ресурсоснабжающей организации дали предписание самостоятельно уладить этот вопрос, однако, «Концессии водоснабжения» были не согласны с этим и обратились в суд. Суды первой и апелляционной инстанций поддержали УФАС.

Помимо этого, «Концессии» нарушили сроки договора, связанного с присоединением к сетям водоснабжения «СК «Ротор» и ООО «Рострубосталь». За это по решению арбитражного суда штраф составил 300 тысяч рублей.