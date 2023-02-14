Под Волгоградом полицейский требовал 35 тысяч взятки с переспавшего со школьницей знакомого

Суд ужесточил приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградский областной суд ужесточил приговор бывшему оперуполномоченному полиции Руслану Имашеву, осужденному за взятку. Вместо условного срока, который назначил суд первой инстанции, Имашев получил 3 года 10 месяцев колонии. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, в декабре 2019 года мужчина требовал взятку со знакомого, которого подозревали в связи с несовершеннолетней.

Имашев осознавал, что приятель, возможно, нарушил закон, однако предложил помощь за 35 тысяч рублей. Взамен он пообещал не реагировать на заявление от потерпевшей. Однако знакомый не поверил Имашеву и сам обратился в правоохранительные органы. Преступника задержали сотрудники УФСБ.

- Облсуд изменил приговор. Судом апелляционной инстанции Имашеву назначено окончательное наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы. Он взят под стражу в зале суда, - уточнили в ведомстве.

Приговор вступил в законную силу.