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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 9:39

Под Волгоградом полицейский требовал 35 тысяч взятки с переспавшего со школьницей знакомого

Волгоградский облсуд ужесточил приговор полицейскому за взятку
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Суд ужесточил приговор.

Суд ужесточил приговор.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградский областной суд ужесточил приговор бывшему оперуполномоченному полиции Руслану Имашеву, осужденному за взятку. Вместо условного срока, который назначил суд первой инстанции, Имашев получил 3 года 10 месяцев колонии. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, в декабре 2019 года мужчина требовал взятку со знакомого, которого подозревали в связи с несовершеннолетней.

Имашев осознавал, что приятель, возможно, нарушил закон, однако предложил помощь за 35 тысяч рублей. Взамен он пообещал не реагировать на заявление от потерпевшей. Однако знакомый не поверил Имашеву и сам обратился в правоохранительные органы. Преступника задержали сотрудники УФСБ.

- Облсуд изменил приговор. Судом апелляционной инстанции Имашеву назначено окончательное наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы. Он взят под стражу в зале суда, - уточнили в ведомстве.

Приговор вступил в законную силу.