На юге Волгоградской области в ДТП с двумя фурами и внедорожником погиб 22-летний водитель

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Утром 14 февраля в Волгоградской области случилось смертельное ДТП. В 10.30 на трассе «Волгоград – Элиста» в поселке Приволжский Светлоярского района столкнулись внедорожник «УАЗ Патриот» и две фуры. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- В результате ДТП 22-летний водитель внедорожника от полученных травм скончался, - отметили в региональном Главке МВД.

На месте аварии работают экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Отметим, волгоградские полицейские предупреждали о сложной ситуации на трассах региона из-за снегопада. Автомобилистов просят соблюдать скорость и дистанцию.