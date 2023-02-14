Волгоградцы за сутки перевели телефонным аферистам более 1 млн

Полиция призывает граждан быть осторожными в общении с незнакомцами Фото: Александр ПАНОВ

За минувшие сутки жители Волгоградской области перевели телефонным мошенникам более 1 миллиона рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками финансовых организаций, чтобы заполучить чужие деньги.

Так, 42-летний мужчина из Палласовского района обогатил мошенников на 274 тысяч рублей, мечтая заработать деньги на финансовой бирже. 77-летняя пенсионерка поверила в другой обман – что на нее якобы оформлен кредит. И отдала преступникам 200 тысяч рублей. Полмиллиона лишилась 43-летняя женщина из Клетского района, которая испугалась незаконного списания денег, и сама перечислила средства на якобы безопасный счет.

- Не перечисляйте денежные средства на неизвестные счета, не доверяйте представителям организаций, которые обещают высокую прибыль, и не вкладывайте свои сбережения в сомнительные финансовые компании, - посоветовали полицейские.