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НовостиНедвижимость14 февраля 2023 8:51

Более 1800 дворников вышли на расчистку снега в Волгограде

На дорогах работает около десятка машин спецтехники
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Дворники должны расчистить дорожки.

Дворники должны расчистить дорожки.

Фото: Евгения ГУСЕВА

С самого утра, 14 февраля, на борьбу с сугробами вышли работники управляющих компаний и ТСЖ. Всего 1800 человек занимаются расчисткой дворов, общественные пространства убирают 200 коммунальщиков и специализированных машин, сообщили volgograd.kp.ru в мэрии Волгограда. К полудню убрать сугробы смогли в более чем 70 % дворах.

- Расчисткой занимаются комбинированные дорожные машины, тракторы с навесным оборудованием. На более узких тротуарах используются средства малой механизации, - пояснили в пресс-службе администрации Волгограда.

Повторную обработку коммунальщики собираются проводить и спустя некоторое время, если снег продолжит заметать улицы областного центра.