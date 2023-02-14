В центре Волгограда рядом со строящимся ЖК «Арбат» нашли тело сторожа

СК начал проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет Волгоградской области организовал проверку по факту гибели 57-летнего мужчины, тело которого нашли в Центральном районе города-героя. Трагедия произошла 13 февраля на территории строящегося ЖК «Арбат» на улице Бакинской №6. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, волгоградец работал сторожем.

В тот день в вагончике, где находился мужчина, случился пожар. После тушения внутри сторожки нашли тело погибшего работника.

- Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, - уточнили в пресс-службе областного следственного комитета.