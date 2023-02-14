Туристам запретили жечь костры на «Ушах» и «Лбах» в Волгоградской области

У камышан появятся запретные зоны. Фото: Семен ШПАК

Камышинские горы «Уши» и «Лоб» попали под строгий контроль властей региона. Посещать их можно, но с рядом условий, которые предполагает закон «Об особо охраняемых природных территориях Волгоградской области», сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на постановление губернатора.

Это значит, что с 9 февраля 2023 года на территории «Ушей» и «Лба» нельзя разводить костры, устраивать кемпинги и стоянки автомобилей. Кроме того, даже вблизи гор нельзя устраивать привалы.

Помимо этого, на территории Камышинских гор будут строго контролировать сброс отходов, распашку земель, вырубку леса, вывоз горных пород и все, что может навредить природному памятнику. Границы охраняемой территории отметят специальными знаками.