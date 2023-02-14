В 2022 году жители Волгоградской области оформили ипотеку на 53 млрд рублей

Волгоградцы стали чаще покупать в ипотеку квартиры в строящихся домах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области в 2022 году было выдано 18 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 53 миллиарда рублей. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в отделении Волгоград Южного ГУ Банка России, за год на 15,7% увеличился портфель ипотечных жилищных кредитов. На 1 января 2023-го он составил 148,6 миллиарда рублей – это общий остаток задолженности волгоградцев по активным ипотечным кредитам.

В регионе увеличилась доля ипотек, которые выданы жителям на покупку квартир в строящихся домах. В 2021 году на займы по договорам участия в долевом строительстве приходилось 29% всей выданной волгоградцам ипотеки, в 2022-м – уже 42%. Рост произошел во многом благодаря ипотекам, выданным по программам господдержки.

- На покупку жилья, возведение частного дома или приобретение земельного участка под строительство можно получить льготный ипотечный кредит под 8%. Такие условия будут действовать до 1 июля 2024 года. Кроме того, расширили программу семейной ипотеки. С нового года ей могут воспользоваться родители двоих детей независимо от их года рождения, - отметил управляющий отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.

Портфель розничных кредитов жителей Волгоградской области на 1 января 2023 года составил 326,3 миллиарда рублей. За год он увеличился на 7%.