В Волжском в столкновении двух автобусов пострадал 8-летний пассажир

Мальчика госпитализировали в больницу с травмами Фото: Михаил ФРОЛОВ

8-летний пассажир микроавтобуса пострадал в результате ДТП в Волжском. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла 13 февраля в 11.20 часов на улице Молодогвардейцев. По предварительной информации, 32-летний водитель микроавтобуса «ГАЗ-A64R42» вез пассажиров со стороны улицы Карбышева в направлении проспекта Ленина.

- Напротив дома № 86/1 не выдержал безопасную дистанцию, совершил столкновение с автобусом, - уточнили в полиции.

При ударе 8-летний пассажир микроавтобуса получил травмы. очевидцы вызвали скорую, ребенка госпитализировали в медучреждение. Водителям напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения, особенно в условиях сильного снегопада. Не стоит нарушать скоростной режим.