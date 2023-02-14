В Волгоградской области могут вернуть переход на летнее и зимнее время

Переход на летнее время может вернуться. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В государственной Думе РФ обсуждают возвращение перехода на летнее и зимнее время. Жители Волгоградской области вместо местного времени могут получить лишний светлый час по вечерам вместе со всей страной. Изменения в действующий закон «Об исчислении времени» направил на рассмотрение в правительство РФ депутат Михаил Матвеев, о чем стало известно volgograd.kp.ru из телеграм-канала народного избранника.

Документ предполагает дополнение 5-й статьи «Часовые зоны» и перевод стрелок в последнее воскресенье марта в 14:00 на час вперед и в последнее воскресенье октября в 15:00 на час назад. Свое предложение Михаил Матвеев объяснил «астрономией» и отметил, что на данный момент только 12 регионов удовлетворяют этому требованию. Волгоградской области в их числе нет.

- Солнечный полдень в административных центрах субъектов РФ с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября в среднем не должен наступать ранее 13:10 по местному времени. Таким образом, в самые длинные дни летом, закат будет не ранее 22:00, а восход 4:30 утра, - уточнил депутат Госдумы в своем телеграм-канале.

Напомним, что перевод стрелок в Волгоградской области является больной темой. В последнее время в регионе ведутся споры о том, по какому времени должны жить волгоградцы – по местному или московскому. С 2018 года, после проведения референдума, область жила по местному времени (мск +1).

Однако позже волгоградские парламентарии составляли свой законопроект о возвращении московского часового пояса.