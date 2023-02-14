В Волгоградской области за неделю число заболевших ОРВИ выросло на 19% Фото: Олег УКЛАДОВ

14 февраля Роспотребнадзор отчитался об эпидемиологической ситуации в Волгоградской области за прошедшую неделю. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, в регионе число заболевших ОРВИ увеличилось сразу на 19%. В статистику попали лишь те, кто обратился за медицинской помощью. Среди них больше взрослых, чем детей. При этом в связи с высокой заболеваемостью 13 школ пришлось закрыть на карантин.

Специалисты отмечают, что чаще всего волгоградцы подхватывают респираторные инфекции, такие как РС-вирус, аденовирус, риновирус и вирус COVID-19.

Жителям региона рекомендуют соблюдать профилактические меры, чтобы меньше болеть. Необходимо чаще мыть руки, носить маски в общественных местах, иметь при себе антисептик, проветривать помещения, правильно питаться, исключить алкоголь и другие вредные привычки, гулять на свежем воздухе и одеваться по погоде.