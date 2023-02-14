В Волгограде 70 единиц спецтехники устраняют последствия снегопада

В Волгограде начался снегопад. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

14 февраля на Волгоград обрушился сильный снегопад. Уже с ночи дорожники выехали на главные магистрали города-героя. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, сейчас на дорогах работают 70 единиц спецтехники. К шести часам утра рабочие обработали противогололедными реагентами основные улицы, затем приступили к второстепенным.

- В течение дня вступившая в реакцию противогололедная смесь и растаявший снег будут убираться с проезжей части с помощью комбинированных дорожных машин, погрузчиков, тракторов-щеток, напомнили в администрации и призвали водителей не парковать транспорт на обочинах, чтобы не мешать расчистке снега.

Добавим, что из-за сильных осадков на Первой и Второй продольных образовались 8-балльные пробки.