Мэрия Волгограда отреагировала на жалобу в НФ вдовы участника СВО

В мэрии держат ситуацию на контроле. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В администрации Волгограда прокомментировали ситуацию с вдовой участника СВО из Ворошиловского района, которая во время стрима пожаловалась в народный фронт на чиновников, оставивших ее без выезда из гаража, а жителей улицы без дороги. Не муниципалитет выделил такой земельный участок многодетной семье, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Администрация Ворошиловского района и администрация Волгограда не выделяли данный земельный участок многодетной семье, так как не обладают такими полномочиями, - рассказали в городской администрации.

При этом чиновники уверяют, что районная администрация с самого начала держит ситуацию на контроле и делает все от нее зависящее, чтобы разрешить конфликт с соблюдением интересов всех участников. В компетентные органы направили запросы, вопрос рассмотрят на месте с участием собственников и госорганов.