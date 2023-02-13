В Волгоградской области водитель кроссовера вылетел с трассы в канал и погиб

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградскую область вернулся снег, который осложнил обстановку на дорогах. За последние сутки на трассах региона произошло несколько смертельных ДТП. Очередная трагедия случилась 13 февраля в 16.00 в Калачевском районе. 50-летний водитель Toyota RAV4 на магистрали «Калач-на-Дону - Червленое» не справился с управлением, выехал на обочину, после чего вылетел в оросительный канал. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Управлявший кроссовером мужчина погиб до приезда бригады скорой помощи. По предварительным данным, водитель не был пристегнут ремнем безопасности. На месте происшествия работают экипажи ГИБДД, следственно-оперативная группа.

Отметим, в воскресенье на трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский» в Калачевском районе 69-летняя женщина погибла в массовом ДТП, еще два человека были госпитализированы. Утром 13 февраля в Новоаннинском районе на трассе Р-22 «Каспий» в столкновении двух внедорожников скончался 18-летний парень, двоих пострадавших отвезли в больницу.