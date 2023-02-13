В Волгограде подростки залили мужчине глаза перцовым баллончиком за замечание

Мужчине распылили в глаза содержимое перцового баллончика. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В воскресенье, 12 февраля, в одном из торговых центров Ворошиловского района Волгограда произошел вопиющий случай. 25-летний мужчина увидел, как трое подростков пытаются взломать автомат с кофе в «Киндер Молле», сделал замечание, а в ответ получил дозу перца в глаза из баллончика. Полиция устанавливает участников конфликта, сообщили volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

С места происшествия все трое нарушителей незамедлительно сбежали. Мужчина, которому в глаза попало содержимое перцового баллончика, сразу вызвал скорую.

- Мужчина был доставлен в городскую больницу №1, ему оказали необходимую помощь, - сообщили в пресс-службе облздрава.

Храброго молодого человека выписали и отпустили домой.