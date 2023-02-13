В городе под Волгоградом природоохранная прокуратура не досчитались 40 мусорных площадок

Прокуратура судилась с администрацией города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Природоохранная прокуратура Волгоградской области в ходе проверки не досчиталась 40 контейнерных площадок в Камышине. По закону власти города должны обеспечить выброс бытовых отходов в специально отведенных для этого местах, однако инспекторы надзорного ведомства обнаружили острую нехватку мусорных баков. В связи с этим природоохранная прокуратура подала иск на администрацию Камышина с требованием исправить сложившуюся ситуацию.

- Решением суда требования природоохранного прокурора удовлетворены. Волгоградским областным судом решение суда первой инстанции оставлено без изменений, апелляционная жалоба ответчика – без удовлетворения, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства.

В настоящий момент прокуратура контролирует исполнение решения суда.