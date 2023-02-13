В Волгограде вдова участника СВО из-за чиновников осталась без выезда из гаража

Гараж оказался заблокирован. Фото: Евгения ГУСЕВА

Вдова участника СВО из Волгограда Ксения вышла в прямой эфир ОНФ, чтобы заручиться помощью в проблеме с гаражом, выезд из которого, как и дорогу, местные чиновники отдали в качества участка многодетной семье. Теперь общественники собираются обратиться в прокуратуру, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ОНФ Волгоградской области.

Как рассказала в прямом эфире волгоградка, дорогу, которой пользуются несколько домов, и выезд из принадлежащего ее семье гаража администрация Ворошиловского района выделила многодетной семье. Правда, власти уверяют, что дорога стихийная. Но сами жители уверены, что при нарезке нового надела нарушены планы БТИ и границы других участков.

- Имущества мы вас не лишаем. Но как выехать из гаража, они нам не могут сказать, - рассказала Ксения.

По словам женщины, получившая землю семья уже пригоняла сюда грузовики, собираясь строиться на выделенной земле. Но местные жители перегородили им дорогу.

В администрации Волгограда прокомментировали ситуацию - не муниципалитет выделил такой земельный участок многодетной семье.