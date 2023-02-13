Снег и ветер до 20 м/с ожидаются в Волгограде 14 февраля

Во вторник в Волгограде пойдет снег Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде и области в ближайшие сутки ожидается неприятная погода как для пешеходов, так и автомобилистов. С ночи 14 февраля пойдет снег, в том числе мокрый от небольшого до умеренного. Снег будет идти и в течение дня. Также будут туман, метель и гололедно-изморозевые явления, на дорогах образуется гололедица. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС, мокрый снег может налипать на деревья и провода. Западный ветер подует со скоростью до 15-20 м/с.

По области температура воздуха ночью составит -5...-10º, днем +2...-3º. В Волгограде в ночные часы -6...-8º, в дневные 0...-2º.