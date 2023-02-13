Роботизированные системы на 314 млн рублей закупят для школ Волгоградской области

В школы закупят новое оборудование. Фото: Мария ЛЕНЦ

Волгоградская государственная академия последипломного образования сделала заказ на общую сумму более 314 миллионов рублей. Средства пойдут на закупку интерактивных комплексов, робототехнических наборов, цифровых лабораторий и ноутбуков, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на сайт госзакупок.

Cогласно открытым данным, академия сделала заказ на три лота: «Поставка цифровых лабораторий и робототехнических наборов», «Поставка интерактивных комплексов с вычислительным блоком и мобильным креплением» и «Поставка ноутбуков». Первый составляет 134 429 482 рубля, второй – 81 002 000 рублей, третий – 98 639 700 рублей.

Все оборудование должно поступить в образовательные учреждения области до начала нового учебного года.