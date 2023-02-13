Волгоградец полгода тратил пенсию умершего знакомого и может сесть на 6 лет

Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Волгоградец полгода тратил пенсию умершего знакомого. Теперь ему грозит до 6 лет тюрьмы. Прокуратура Палласовского района утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о краже с банковского счета, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

Как установили следователи МВД, мужчина в июле 2021 года нашел банковскую карточку умершего знакомого. До декабря он без сомнений расплачивался за покупки этой картой. Вот только пенсионный фонд заблокировал счет сразу, как только узнал о смерти владельца. Теперь мужчина будет расплачиваться за те покупки несколькими годами за решеткой. Свою вину он полностью признал.