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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 13:37

Волгоградец полгода тратил пенсию умершего знакомого и может сесть на 6 лет

Мужчина пойдет под суд за кражу с банковского счета
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.

Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.

Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Волгоградец полгода тратил пенсию умершего знакомого. Теперь ему грозит до 6 лет тюрьмы. Прокуратура Палласовского района утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о краже с банковского счета, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

Как установили следователи МВД, мужчина в июле 2021 года нашел банковскую карточку умершего знакомого. До декабря он без сомнений расплачивался за покупки этой картой. Вот только пенсионный фонд заблокировал счет сразу, как только узнал о смерти владельца. Теперь мужчина будет расплачиваться за те покупки несколькими годами за решеткой. Свою вину он полностью признал.