В Волгограде 8-летнего ребенка ударило током вблизи детской площадки

Суд защитил права ребенка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде прокуратура провела проверку после вопиющего случая на детской площадке у дома №38 на проспекте Университетском, где 8-летнего ребенка ударило током. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, по решению суда семье выплатили компенсацию в размере 300 тысяч рублей.

Инцидент случился 25 апреля 2022 года в Советском районе. Прокуратура выяснила, что ранее на том месте, где мальчик получил электротравму, «Концессии теплоснабжения» проводили земляные работы. После этого был поврежден кабель, о чем сообщили в «Волгоградские межрайонные электрические сети». Однако данная линия электропередач отсутствовала на топографической карте. Как итог – компании ничего не сделали, чтобы обезопасить детей от травмирования.

- После удара током ребенок был доставлен родителями в больницу, где ему оказали медицинскую помощь, - уточнили в прокуратуре.

Прокуратура обратилась в суд и потребовала взыскать компенсацию. Компании заплатили 300 тысяч рублей. Помимо этого, виновников привлекли с дисциплинарной ответственности.