В Волгограде росгвардейца наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» за участие в СВО

Фото: Управление Росгвардии по Волгоградской области

В Волгограде наградили сотрудника СОБР «Вектор» Управления Росгвардии по Волгоградской области. Подполковнику полиции вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе проведения специальной военной операции. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Управления Росгвардии, указ был подписан президентом России.

Орден сотруднику СОБР «Вектор» вручил начальник волгоградской Росгвардии Юрий Тупиков, поблагодарив его за храбрость и профессионализм.

В Управлении не назвали фамилию и имя награжденного росгвардейца.