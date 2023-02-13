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НовостиПолитика13 февраля 2023 12:51

В Волгограде росгвардейца наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» за участие в СВО

Указ о награждении был подписан президентом России
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Управление Росгвардии по Волгоградской области

Фото: Управление Росгвардии по Волгоградской области

В Волгограде наградили сотрудника СОБР «Вектор» Управления Росгвардии по Волгоградской области. Подполковнику полиции вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе проведения специальной военной операции. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Управления Росгвардии, указ был подписан президентом России.

Орден сотруднику СОБР «Вектор» вручил начальник волгоградской Росгвардии Юрий Тупиков, поблагодарив его за храбрость и профессионализм.

В Управлении не назвали фамилию и имя награжденного росгвардейца.