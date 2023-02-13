В Волгограде ищут счастливчика, который выиграл 7 млн рублей в лотерею

Возможно, именно волгоградец выиграл кучу денег. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Волгограде и области ищут счастливчика, который купил за 50 рублей лотерейный билетик и выиграл более 7 миллионов рублей. Победитель лотереи «6 из 36» еще не заявил о себе. Пока известно лишь, что он из Южного федерального округа и удачу новоявленному миллионеру принесли числа 21, 5, 24, 29, 35 и 25, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Столото».

Удача улыбнулась жителю Юга России в лотерее «6 из 36» 389-го тиража, розыгрыш которой состоялся 11 февраля 2023 года. Сумма суперприза составила 7 миллионов 438 тысяч 647 рублей. Билетик был приобретен в фирменном киоске. Возможно, именно волгоградец выиграл кучу денег. Часть выигрыша, конечно, придется отдать на налоги. Но все равно сумма очень солидная.