В Волгограде грузчик выслеживал на рынке пенсионерок, чтобы ограбить

Мужчине грозит 4 года тюрьмы. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Три пенсионерки из Красноармейского района Волгограда стали жертвами 44-летнего грабителя. Мужчина, работавший грузчиком а рынке, выслеживал и отбирал у женщин сумки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, на подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

Потерпевшие обратились в полицию и рассказали похожую историю. Неизвестный мужчина выслеживал их до подъезда, затем нападал и выхватывал сумки, в которых были деньги и личные вещи.

- Полицейские установили, что задержанный работал грузчиком на рынке. Видя, как потерпевшие расплачиваются за покупки, он следовал за жертвами до дома, где у подъездов похищал у них сумки, - уточнили в полиции.

Мужчине грозит 4 года тюрьмы.