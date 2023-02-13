В Волгоградской области готовятся к обработке лесов от насекомых-вредителей

Леса обработают от вредителей. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сразу 9 лесничеств Волгоградской области подвернут обработке от вредоносных паразитов в 2023 году. Санобработка пройдет на территории около 7 тысяч гектар при помощи авиации и наземной техники, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облкомприроды.

- Распыление препаратов будут проводить с помощью наземного генератора тумана, который уничтожать не только самих насекомых, но и их личинки, - прокомментировали в ведомстве.

Обработку проведут препаратами, которые безопасны для человека и животных. Наибольшие площади травли вредителей запланированы в Нижнечирском, Калачевском, Подтелковском и Михайловском лесничествах.