Волгоградские волонтеры будут искать дом щенку, которого пытался зарезать волжанин

Фото: Наталья Миндрина.

4-месячный щенок из Волжского, которого на днях на глазах у очевидцев пытался зарезать 38-летний мужчина, находится в Волгограде в приюте «Лисена». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru зоозащитники, новый питомец по кличке Бутус чувствует себя хорошо.

- Полицейские позвонили и попросили о помощи, а потом привезли уже прооперированного в ветклинике щенка к нам. Мы провели обработку, вакцинацию, накормили и помогаем адаптироваться. Повезло, что рана не глубокая. Щенок уже бегает, он очень активный, общительный. Так что в ближайшем будущем, когда он полностью поправится, будем искать ему дом, - рассказала руководитель приюта Наталья Миндрина.

Напомним, неадекватный мужчина поймал щенка во дворе дома на улице Горького и пырнул ножом. Свидетели вызвали сотрудников полиции, которые не только задержали подозреваемого, но и буквально спасли животному жизнь, оказав необходимую помощь.

Оказать помощь приюта «Лисена» можно по ссылке.