Пьяный житель Волгоградской области чуть не убил возлюбленную утюгом

Мужчине грозит срок. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Камышине возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины. Будучи в нетрезвом состоянии он поругался со своей 48-летней сожительницей и ударил ее утюгом, сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В ходе расследования установлено, что конфликт возник в момент, когда пара употребляла горячительные напитки. Камышанину не понравилось, что его возлюбленная слишком много сидит в социальных сетях и не утруждает себя заботами о домашнем уюте. В ответ на это, женщина взяла в руки утюг и заявила, что стукнет мужчину, но тот вырвал из рук тяжелый предмет и ударил им сожительницу по лицу.

- Женщина вызвала полицию и скорую помощь, после осмотра ее госпитализировали, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

На мужчину завели дело по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия».