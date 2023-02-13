Волгоградский губернатор заявил об увеличении доходов регионального бюджета на 13,8 млрд рублей

Увеличился объем налоговых поступлений от предприятий и организаций в бюджет области Фото: Эдуард Пальгунов

Губернатор Андрей Бочаров 13 февраля провел оперативной совещание. Его главной темой стало подведение итогов исполнения бюджета Волгоградской области за 2022 год. Также глава региона поставил задачи своим заместителям и органам исполнительной власти на текущий год. Губернатор заявил, несмотря на многие трудности, Волгоградская область завершила прошлый год с уверенными экономическими результатами.

- Социальные обязательства выполнены в полном объеме. Доходы областного бюджета за 2022 год увеличились на 13,8 млрд рублей или на 9,6% по отношению к 2021 году - до 157,9 млрд рублей. Предприятия и организации, субъекты экономической деятельности региона обеспечили налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в сумме 102,9 млрд рублей, что на 15,2 млрд рублей больше, чем в 2021-м, - приводит слова Андрея Бочарова пресс-служба региональной администрации.

Вырос объем налоговых поступлений в региональную казну с организаций. При этом за прошлый год предприятия реального сектора экономики в качестве поддержки получили около 10 млрд рублей.

Вместе с доходами у областного бюджета увеличились и расходы – на 14,4% по сравнению с плановыми назначениями и на 8,8% по сравнению с 2021 годом. Объем расходов региональной казны в 2022-м составил 157,7 млрд рублей. Доходы 2023 года составят 153,8 млрд рублей, расходы – 160 млрд рублей. Губернатор отметил, что западные санкции будут усиливаться, поэтому необходимо быть готовым к новым трудностям.

- Мы должны, с одной стороны, продолжать работу по прогнозированию возможных рисков и быть в готовности принимать решения по их купированию. А, с другой стороны, необходимо активно работать по освоению новых и освобождающихся рынков, при этом сохраняя и увеличивая объем производимой продукции и расширяя ассортимент выпускаемых товаров и услуг, - уточнил Андрей Бочаров.