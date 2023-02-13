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НовостиЭкономика13 февраля 2023 9:15

Волгоградский губернатор заявил об увеличении доходов регионального бюджета на 13,8 млрд рублей

Андрей Бочаров на оперативном совещании подвел итоги исполнения бюджета Волгоградской области
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Увеличился объем налоговых поступлений от предприятий и организаций в бюджет области

Увеличился объем налоговых поступлений от предприятий и организаций в бюджет области

Фото: Эдуард Пальгунов

Губернатор Андрей Бочаров 13 февраля провел оперативной совещание. Его главной темой стало подведение итогов исполнения бюджета Волгоградской области за 2022 год. Также глава региона поставил задачи своим заместителям и органам исполнительной власти на текущий год. Губернатор заявил, несмотря на многие трудности, Волгоградская область завершила прошлый год с уверенными экономическими результатами.

- Социальные обязательства выполнены в полном объеме. Доходы областного бюджета за 2022 год увеличились на 13,8 млрд рублей или на 9,6% по отношению к 2021 году - до 157,9 млрд рублей. Предприятия и организации, субъекты экономической деятельности региона обеспечили налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в сумме 102,9 млрд рублей, что на 15,2 млрд рублей больше, чем в 2021-м, - приводит слова Андрея Бочарова пресс-служба региональной администрации.

Вырос объем налоговых поступлений в региональную казну с организаций. При этом за прошлый год предприятия реального сектора экономики в качестве поддержки получили около 10 млрд рублей.

Вместе с доходами у областного бюджета увеличились и расходы – на 14,4% по сравнению с плановыми назначениями и на 8,8% по сравнению с 2021 годом. Объем расходов региональной казны в 2022-м составил 157,7 млрд рублей. Доходы 2023 года составят 153,8 млрд рублей, расходы – 160 млрд рублей. Губернатор отметил, что западные санкции будут усиливаться, поэтому необходимо быть готовым к новым трудностям.

- Мы должны, с одной стороны, продолжать работу по прогнозированию возможных рисков и быть в готовности принимать решения по их купированию. А, с другой стороны, необходимо активно работать по освоению новых и освобождающихся рынков, при этом сохраняя и увеличивая объем производимой продукции и расширяя ассортимент выпускаемых товаров и услуг, - уточнил Андрей Бочаров.