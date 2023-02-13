Под Волгоградом лихач на «Фольксвагене» сбил 9-летнего мальчика

Кроссовер сбил ребенка. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария, в которой пострадал 9-летний житель Камышина, произошла 12 февраля. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ребенок попал под колеса «Фольксваген Тигуан». Это случилось около 11.00 в райцентре в 5-м микрорайоне. За рулем кроссовера находился 52-летний водитель.

- Напротив дома 52А водитель совершил наезд на 9-летнего пешехода, который выбежал из-за стоящего автобуса, - уточнили в полиции.

В результате наезда мальчик получил травмы. Очевидцы вызвали «скорую», ребенка госпитализировали в ближайшую больницу, где он получил необходимую медицинскую помощь.