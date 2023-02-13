Видео тушения пожара в павильоне на рынке «Олимпия» показало МЧС

Пожар охватил сто "квадратов" на рынке. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

МЧС опубликовали видео тушения пожара на рынке «Олимпия» в Дзержинском районе Волгограда, где утром 13 февраля 2023 года загорелись павильоны на площади около 100 квадратных метров. На 11.40 пожар локализован, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МЧС по Волгоградской области.

Огонь охватил павильоны в здании рынка. На видео видно, что внутри торгового помещения все выгорело дотла. Дым пожарища на «Олимпии» был виден издалека. После ликвидации пожара сотрудники ведомства продолжают проливать пострадавшие помещения.

Напомним, пламя охватило один из павильонов на крупном рынке около 10.45 утра. Уже через шесть минут пожарные сообщили о локализации. П предварительным данным, во время ЧП никто не пострадал. Что стало причиной возгорания, выяснят эксперты.