На трассе в Волгоградской области 18-летний парень разбился насмерть в ДТП

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Утром 13 февраля на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области произошла смертельная авария. В 8.45 на магистрали Р-22 «Каспий» столкнулись два внедорожника - Great Wal и «Нива». Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

До приезда бригады скорой помощи от полученных травм скончался 18-летний пассажир «Нивы». В больницу отвезли 42-летнего водителя отечественного внедорожника и 55-летнюю пассажирку Great Wal.

- На месте аварии работают экипажи Отдельного батальона Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа ОМВД России по Новоаннинскому району, - отметили в региональном Главке МВД.

Отметим, накануне волгоградские полицейские обратились к водителям с просьбой быть аккуратными и не лихачить на дорогах. На территории региона в воскресенье пошел снег. Спецтехника чистит магистрали, однако из-за метели могут возникать опасные участки.

В воскресенье в Калачевском районе в массовой аварии на трассе погибла 69-летняя женщина.