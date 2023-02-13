В 2022 году Волгоград сохранил 42 место в рейтинге качества жизни

В целом ситуация за год улучшилась. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградская область в 2022 году сохранила 42 место в рейтинге качества жизни и подтянула показатели в процентном соотношении. По сравнению с 2021 годом рейтинговый балл повысился с 48,229 до 51,170. Такие данные сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на РИА Новости.

Составляли рейтинг по 67 показателям, среди которых уровень доходов, демография, занятость и рынок труда, а также жилищные условия и транспорт, экология и климат, здоровье и уровень образования. Смотрели и на социальную инфраструктуру, уровень экономического развития региона в целом и малого бизнеса в частности.

Среди субъектов Южного федерального округа Волгоградская область занимает 4 место. Лучше показатели у Краснодарского края (5 место в стране), Ростовской области (15) и Адыгеи (22). Ниже в рейтинге качества жизни находятся Крым (45), Астраханская область (66) и Калмыкия (78).

Лидерами рейтинга по-прежнему остаются: Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Замыкают список Еврейская автономная область, Ингушетия и Тыва.