В Волгоградской области директору фирмы грозит колония за мошенничество при благоустройстве парка

Уголовное дело направили в суд Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Волгоградской области направили в суд уголовное дело о мошенничестве при благоустройстве парка в селе Заплавном Ленинского района. На скамье подсудимых окажется директор коммерческой организации, с которой был заключен муниципальный контракт. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

В материалах уголовного дела указано, что в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» администрация Заплавненского сельского поселения заключила с фирмой муниципальный контракт на благоустройство парка по улице Совхозная, 21. Стоимость работ превысила 3,3 миллиона рублей. Во время проверки выяснилось, что подрядчик благоустроил парковую территорию не полностью. Он не уложил 150 квадратных метров тротуарной плитки, вместо восьми установил 4 мемориальных стенда. Ущерб бюджету составил более 300 тысяч рублей.

- Причиненный бюджету ущерб фигурант уголовного дела полностью возместил, но вину в содеянном не признает. Расследование уголовного дела проводилось следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району Волгоградской области, - отметили в прокуратуре.

Уголовное дело было направлено в Ленинский районный суд. Директору организации грозит до шести лет колонии.