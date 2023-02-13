В 2022 году волгоградцы завалили Роспотребнадзор жалобами на торговлю

Чаще стали жаловаться на продажу продовольствия. Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2022 году жители Волгоградской области завалили Роспотребнадзор жалобами на нарушение прав потребителей. Из 4944 устных и письменных обращений 2957 касалась розничной торговли, из них половина - продовольственными товарами. По сравнению с 2021 годом общее число жалоб выросло на 19%, сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

- Существенный прирост жалоб - в 3,5 раза отмечается в сфере торговли продовольственными товарами, - рассказали в ведомстве.

При этом волгоградцы стали реже жаловаться на нарушения при оказании бытовых и финансовых услуг, связи и ЖКХ.

За год Роспотребнадзор дал 344 заключения по гражданским делам о защите прав потребителей в судах. Из 274 рассмотренных дел 230 завершились решением в пользу жителей. В защиту волгоградцев подали в суд 63 иска. Вернули потребителям по решению суда более 31,6 миллиона рублей, в том числе компенсация морального вреда составила свыше 368 тысяч.