В Волжском 38-летний мужчина на глазах у очевидцев зарезал щенка

Полицейские спасли щенка и отвезли его в ветклинику. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Жители многоэтажного дома на улице Горького в Волжском стали очевидцами зверского поступка – на их глазах 38-летний мужчина пытался зарезать дворового щенка. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, волжане сразу позвонили в полицию, на место происшествия приехали сотрудники ППС. Стражи порядка задержали подозреваемого.

- Со слов задержанного он хотел убить собаку, нанес ей удар ножом в область груди, однако животное смогло убежать, - уточнили в пресс-службе областного главка МВД.

Полицейские нашли раненого щенка и отвезли его в ветеринарную клинику, где врачи провели операцию. Затем стражи порядка нашли волонтеров, которые согласились забрать животное на реабилитацию. Сейчас питомец в приюте «Лисена». Щенку всего 4 месяца, чем он помешал неадекватному мужчине – неясно.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Жестокое обращение с животными», - добавили в полиции.